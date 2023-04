Premio Eccellenza a Marco Bellocchio

Una conclusione da applausi per la ventunesima edizione del Busto Arsizio Film Festival. La rassegna – diretta da Steve Della Casa e Paola Poli – si è conclusa con la consegna del Premio Dino Ceccuzzi all’eccellenza cinematografica a Marco Bellocchio. "Mi piacerebbe gemellare il festival di

Bobbio con realtà come la vostra e fare rete, i festival sono insostituibili per avvicinare al cinema i giovani", ha affermato il regista. Il Premio Baff 2023 - Miglior Film Città di Busto Arsizio è andato a ‘’Mixed by Erry’’ di Sydney Sibilia, il ‘Carlo Lizzani’ per la migliore sceneggiatura a ‘’L’Ombra del giorno’’ scritto da Annick Emdin, Giuseppe Piccioni e Gualtiero Rosella. Ad Andrea Bosca il premio speciale Chimitex Baff 2023 per la sua straordinaria interpretazione di Marco Pannella in ‘’Romanzo Radicale” e quello per la Miglior opera a ‘’Romantiche’’ di Pilar Fogliati. Il Premio Baff 2023 - Made in Italy Scuole assegnato dagli studenti delle superiori di Busto Arsizio, è andato a ‘’Piano Piano’’ di Nicola Prosatore e quello per il Miglior Corto, per la prima volta, ex aequo, a Chiara De Angelis per ‘’Ballatoio n.5’’ e a Edoardo Paganelli per ‘’Ieri’’.