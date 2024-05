Prelievi e analisi. Nuovo direttore del servizio Asst

Elisabetta Vitali (nella foto) è il nuovo direttore della Struttura complessa laboratorio dell’Asst Valtellina e Alto Lario. Nell’organico del Laboratorio di analisi dal 2010 e con 15 anni di esperienza al centro trasfusionale, assumerà la carica a partire dal 1° giugno. Dal 2023 ricopriva l’incarico di direttore facente funzioni a seguito del pensionamento del dottor Antonio Croce. La Struttura complessa laboratorio fa parte del dipartimento servizi clinici dell’Asst Valtellina e Alto Lario ed è organizzata in rete con un hub a Sondrio e due "spoke" a Sondalo e a Chiavenna, con laboratori "Point of care" a Morbegno, Livigno e Chiavenna, dedicati alla diagnostica urgente. È un punto di riferimento sia per i degenti che per gli utenti esterni: il 99,5% dell’attività viene eseguita nei tre laboratori, con tre milioni di esami all’anno di biochimica clinica, ematologia, coagulazione, sierologia, immunometria, allergologia, autoimmunità, microbiologia, biologia molecolare, elettroforesi. L’attività di prelievo è garantita dai centri dei presidi di Sondalo, Sondrio, Morbegno e Chiavenna e in altri nove punti, ad Aprica, Berbenno, Chiuro, Chiesa in Valmalenco, Tirano, Grosio, Tresenda, Bormio e Livigno, oltre che tramite il servizio di assistenza domiciliare. Il laboratorio del presidio ospedaliero di Sondalo, guidato dal dottor Maurizio Antonio Bettonagli, è un punto di riferimento per i pazienti dell’ospedale e del territorio dell’Alta Valle, effettua oltre mezzo milione di esami all’anno. Esegue per tutta l’azienda le prestazioni delle sezioni specializzate di elettroforesi, allergologia e micobatteriologia per la diagnostica delle infezioni tubercolari. Il Laboratorio di Chiavenna, capace ogni anno di effettuare circa 200mila esami, esegue per tutta l’azienda le prestazioni delle sezioni specializzate di autoimmunità.

F.D’E.