Poliziotti ticinesi e grigionesi al lavoro sul territorio italiano

Forze di polizia italiane e svizzere insieme per una tre giorni di addestramento. Dal 2 al 4 ottobre ben 38 militari e graduati dell’Arma dei Carabinieri e 33 gendarmi e funzionari delle Polizie cantonali Grigioni e Ticino e dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini svizzeri, si sono addestrati insieme a Chiavenna, sulla base dell’accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale Svizzero firmato a Roma il 14 ottobre 2013. L’addestramento è stato finalizzato alla formazione del personale dell’Arma e delle Polizie Cantonali e Doganali della Confederazione Svizzera che sarà impegnato nei futuri servizi di pattuglia lungo i territori di confine. In base al citato Accordo di Cooperazione internazionale gli agenti possono operare con i veicoli e le dotazioni di servizio da una parte all’altra del confine, rispettando la legislazione vigente nel territorio nel quale si trovano. La forza di polizia dell’altro Stato avrà funzioni di osservazione e supporto anche per monitorare i connazionali.