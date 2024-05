Poesia, ponte con Messico e Corea del Sud

Corea del Sud e Messico sono i Paesi al centro degli incontri e gli eventi dell’edizione 2024 del Festival Internazionale di Poesia "Europa in Versi", organizzato dall’Associazione La Casa della Poesia di Como e diretto da Laura Garavaglia (nella foto), in programma dal 23 al 28 maggio, tra

Como, Milano e Missaglia, nel Lecchese. "Poesia in movimento: un ponte tra culture" è il tema della quattordicesima edizione del festival, da sempre impegnato nel promuovere il dialogo interculturale attraverso la poesia. Così Europa in Versi quest’anno accoglierà poeti di rilevanza internazionale, con uno sguardo speciale al Messico e alla Corea del Sud, nella ricorrenza del 140° anniversario delle Relazioni Diplomatiche tra Corea e Italia, attraverso sinergie e attività comuni tra La Casa della Poesia di Como ODV, il Consolato Generale di Corea a Milano e l’Università degli Studi dell’Insubria.

Il sodalizio viene anche rafforzato dal cosiddetto "Hallyu" o "Korean wave", un fenomeno che si riferisce alla crescente popolarità della cultura sudcoreana a livello internazionale. L’impegno della Casa della Poesia vuole far conoscere anche il linguaggio poetico: in collaborazione con "I Quaderni del Bardo" ha tradotto due poeti di fama, Dongho Choi e Kooseul Kim ed è in uscita una rivista di poesia e critica contemporanea bilingue, italiana e coreana: Lyric Poetry and Poetics. Korean Literary Magazine. Per quanto riguarda il Messico, sarà presente la voce di Marco Antonio Campos, poeta, narratore e saggista, profondo conoscitore della dimensione culturale italiana. Il programma prevede una serie di eventi diffusi in diversi luoghi arricchiti da performance artistiche e musicali che vedranno la presenza dei poeti stranieri e italiani. Tutte le info su appuntamenti e orari sul sito www.europainversi.org

Paola Pioppi