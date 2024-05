I pizzoccheri valtellinesi conquistano il New York Times

Mantello (Sondrio), 28 maggio 2024 – La cucina tipica valtellinese si fa conoscere sempre più. I pizzoccheri folgorano infatti al primo assaggio un collaboratore del New York Times e l’eco di questo “colpo di fulmine” rimbalza da La Fiorida di Mantello oltreoceano, tanto da proiettare il piatto-icona della tavola valtellinese nel novero dei 25 primi piatti italiani irrinunciabili redatto dall’influente testata americana. Nella rubrica “T25” dell’edizione online del NYT, in cui si riassumono le più significative espressioni di design, letteratura, moda, architettura, in questo mese di maggio il tema si focalizzava sulla tavola. Il pool di autori, coadiuvati da 4 esperti di food e ristorazione operanti tra Italia e States, partendo da 10 segnalazioni ciascuno, ha tracciato un ventaglio di 25 piatti di pasta «imperdibili» in altrettanti ristoranti che rendono unico il loro assaggio.