Più Intelligenza artificiale nelle aziende. Con il corso della Camera di Commercio

"Chi non si forma, si ferma". Quello che sembra soprattutto un gioco di parole, rappresenta in realtà una grande verità, più che mai in tempi come i nostri. È dunque più che interessante il percorso formativo – per di più gratuito e interamente online – promosso dalla Camera di commercio di Sondrio e rivolto a imprenditori e dipendenti di piccole e medie imprese che desiderino utilizzare l’intelligenza artificiale per rispondere a sfide aziendali e raggiungere obiettivi di innovazione di processo.

"Piccole imprese, grandi opportunità: trasforma la tua Pmi con l’IA generativa" il nome dato dal ciclo di incontri realizzato da Fondazione Mondo Digitale e Microsoft Italia in collaborazione con Unioncamere e Dintec. "L’intelligenza artificiale generativa rappresenta una straordinaria opportunità per le piccole e medie imprese italiane – dichiara la presidente Loretta Credaro - Questo percorso formativo fornirà gli strumenti e le conoscenze necessarie per affrontare le sfide del futuro e cogliere le opportunità offerte da questa nuova tecnologia".

Durante le lezioni online, a cui si può partecipare anche senza nessuna conoscenza pregressa in ambito IA, saranno presentati esempi d’uso di attività di machine learning e computer vision, di automazioni e agenti intelligenti e di introduzione dell’intelligenza artificiale in ambiti quali la funzione commerciale, l’assistenza ai clienti, la gestione delle risorse umane, gli acquisti. La formazione è arricchita dall’intervento di un’esperta Microsoft.

Il percorso prevede cinque webinar, tra il 24 marzo e il 23 aprile. Ma c’è di più: al termine 50 Pmi selezionate avranno l’opportunità di partecipare a un laboratorio-sfida finale, previsto per il 7 maggio, in occasione di RomeCup.

S.B.