Piste da sci aperte in Valtellina, a Livigno stagione prolungata fino all’1 maggio

Le piste da sci di Livigno

Le piste da sci chiudono in anticipo: fa troppo caldo e non c’è neve

A dispetto di quanto accade nel Bresciano, dove diverse piste da sci chiuderanno in anticipo per mancanza di neve, le località turistiche della provincia di Sondrio rimangono aperte fino a Pasqua. Come da programma. E Livigno terrà aperti gli impianti addirittura fino al 1° maggio. Malgrado la neve non sia certo tantissima e il meteo non preveda precipitazioni nei prossimi giorni, la situazione in Valtellina resta ampiamente sotto controllo. La neve artificiale, sparata a suo tempo grazie agli impianti di innevamento presenti in ogni località, ha permesso a tutte le stazioni sciistiche di affrontare più o meno tranquillamente questo finale di stagione.

“Fino a ieri si sciava fino in paese – dice Valeriano Giacomelli, ad di SIB (Società Impianti Bormio) -, nei prossimi giorni valuteremo la situazione di volta in volta ma comunque nella parte alta si scia ancora bene, le piste sono in buone condizioni. E questo grazie alla tanta neve che abbiamo sparato a suo tempo, quando le temperature l’hanno permesso”.

La chiusura della stagione a Bormio sarà l’11 aprile, dopo il weekend pasquale, mentre sulle piste di Oga San Colombano si scia solo fino a domenica 26 marzo. Le cose non cambiano a Santa Caterina Valfurva dove la chiusura avverrà dopo Pasqua. “Le piste sono regolarmente aperte fino in paese - ci dicono dall’Apt locale - e ad oggi è agibile anche la pista di fondo”.

A Madesimo, in Valchiavenna, la situazione è “buona - fanno sapere dal consorzio turistico -, le piste sono aperte e la chiusura è confermata per l’11 aprile. Speriamo sempre in una nevicata”. Stesso discorso per l’Aprica (chiusura prevista per l’11 aprile) mentre a Livigno si scierà fino al 1° maggio. “La situazione sulle piste è molto buona – dice Camillo Bertolini della società Carosello 3000 di Livigno – tenuto conto del periodo e della situazione relativa al meteo e al clima. Questa stagione è stata caratterizzata da poche precipitazioni ma le piste sono ancora in buone condizioni e i turisti possono sciare ancora molto bene. Quest’anno è mancato il freeride ma per il resto è stata una buonissima stagione, a livello di numeri, anche perché Livigno ha investito molto nella tecnologia e in innovazione per quel che riguarda l’innevamento e la conservazione della neve”.