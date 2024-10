Piovono soldi sul borgo di Savogno

Con grande soddisfazione l’associazione fondiaria di Piuro, guidata da Mauro Bongianni, annuncia la conclusione del primo dei tre grandi progetti in corso sui Ronchi di Savogno: il recupero della prima stalla, quella più grande e simbolo di rinascita della coltivazione in quella località. L’intervento di recupero ha come finalità ultima la realizzazione del laboratorio agrario didattico utile al futuro gestore delle aree roncate. Il progetto è stato realizzato con il sostegno del Gal "Valle dei Sapori" e del Comune su disegni dell’architetto Giorgio Succetti e grazie alle maestranze locali. "Ci complimentiamo per l’ottima riuscita del primo lavoro, per la precisione e per l’amore con cui le ditte artigiane hanno lavorato al raggiungimento del primo obiettivo – dice il sindaco di Piuro Omar Iacomella -. Ora si proseguirà con il completamento del secondo lavoro, finanziato con fondi Pnrr, che prevede la realizzazione delle vasche di accumulo idrico, attraverso il sistema irriguo delle fontane dei Ronchi e alla realizzazione della cremagliera, col progetto che è stato co-finanziato dalla Provincia attraverso il progetto di recupero delle passeggiate storiche verso Savogno.

È inoltre imminente l’appalto per i lavori di riapertura del sentiero storico alle stalle e verso Savogno, danneggiato dalla tromba d’aria di ottobre 2023. L’intervento sulla "Stalla Magna" è costato 100.000 euro mentre quello sul progetto "Vasche di accumulo" 150.000, l’intervento del progetto "Cremagliera" 286.000 euro. Per il sentiero si spenderanno 30.000 euro. F.D’E.