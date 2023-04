“Pioverà Bellezza“ Il flash mob dei giovani per la rinascita

In centro a Bergamo ieri pomeriggio si sono radunati 1.570 studenti di 14 scuole secondarie di 1° grado e di 70 classi della città con i loro ombrelli bianchi per un grande flash mob in piazza Matteotti. È il progetto "Pioverà Bellezza", promosso dall’assessorato all’Istruzione del Comune dopo i mesi di lockdown con la collaborazione di 6 compagnie di teatro del territorio. L’obiettivo è tornare ad aprirsi, credere ai sogni e superare l’angoscia magari lasciata proprio dal periodo più duro della pandemia. Sotto gli ombrelli bianchi, i ragazzi hanno accolto curiosi, amici e sconosciuti per sussurrargli brevi monologhi, paure e momenti di gioia.