Piedibus, l’iniziativa per gli alunni delle scuole compie vent’anni

Il Piedibus compie vent’anni, ormai è diventato grande. Dall’anno scolastico 20022003 in cui tutto è cominciato, gli alunni che utilizzano il servizio hanno macinato a piedi 877.660 chilometri. È come se tutti insieme avessero compiuto quasi 22 volte il giro del mondo. Andando a scuola a piedi invece che in auto hanno inoltre evitato che venissero disperse in atmosfera 110 tonnellate di anidride carbonica.

Come per ogni compleanno che si rispetti, anche per il ventennale del Piedibus è stata organizzata una festa. "Una festa importante, quella del ventennale del Piedibus, per celebrare e ringraziare i volontari di ieri e di oggi, le famiglie lecchesi e le associazioni del terzo settore coinvolte - spiega l’assessore all’Ambiente e mobilità do Palazzo Bovara Lecco Renata Zuffi -. L’adesione volontaria e la gratuità del Piedibus sono le caratteristiche che nel tempo hanno sostenuto, fatto crescere e consolidato il progetto che da sempre è pienamente sostenibile, dal punto di vista ambientale, perché andare a scuola a piedi diminuisce il traffico, l’inquinamento e fa bene alla salute". Attualmente sono 10 le scuole iscritte al servizio Piedibus, 21 le linee attive, 450 bambini e 220 volontari che quotidianamente lo animano. Numerosi i riconoscimenti ricevuti dal servizio: la menzione sul New York Times e nel rapporto del Worldwatch Institute "State of the World 2010", il premio alla Fiera nazionale Ecomondo di Rimini del 2008 e il premio Expo Scuolambiente 2008 di Regione Lombardia. Significativo pure il riconoscimento che nel novembre 2007 l’Unesco ha riservato alle scuole partecipanti al Piedibus di Lecco all’interno della Settimana Dess 2007 "Alt ai cambiamenti climatici - riduciamo la Co2". Daniele De Salvo