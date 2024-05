Piccoli azionisti più attivi nel futuro

“Insieme per la Popolare” esprime la piena soddisfazione per l’esito dell’assemblea ordinaria dei soci della BPS ma in futuro vuol essere più attiva su alcuni temi. Tra i punti all’ordine del giorno, l’elezione di cinque amministratori per il triennio 2024-2026. La "Lista 1", presentata dal Consiglio di amministrazione e sostenuta dall’associazione dei piccoli azionisti, ha ottenuto una larghissima maggioranza, pari al 79% del capitale presente in assemblea (184.366.117 i voti raccolti).

"Auguriamo buon lavoro a tutti i consiglieri eletti nel corso dell’assemblea – commenta Matteo Lorenzo De Campo (foto), presidente di Insieme per la Popolare – tutte persone di grande esperienza che possono contribuire alla costruzione di una banca sempre più forte e solida, ed esprimiamo la nostra soddisfazione per i risultati ottenuti: se quest’anno l’associazione ha portato il proprio contributo alla banca per la definizione dei criteri di selezione degli amministratori, per il prossimo futuro vogliamo ancora di più renderci proattivi verso gli amministratori in particolar modo su alcuni temi a noi da sempre cari". Insieme per la Popolare, giorno dopo giorno, sta ampliando il proprio raggio d’azione: nel 2022, anno della sua costituzione, gli associati erano 1318. Numero salito nel 2023 a quota 1912 per raggiungere i 2448 soci attuali. Anche il peso specifico dell’associazione è cresciuto: 1.094 le deleghe raccolte nel 2022 in vista dell’assemblea della Banca Popolare di Sondrio (pari al 3,35% del capitale sociale dell’istituto di credito), diventate 1325 l’anno successivo (3,92% del capitale sociale BPS) e giunte a 1572 in occasione dell’Assemblea svoltasi il 27 aprile 2024 (pari al 5,30%).