Pedesina, incendio nei boschi: in fiamme 15 ettari. Paese isolato

Pedesina (Sondrio), 10 aprile 2023 - Il secondo più piccolo paese d'Italia (dopo Morterone nel Lecchese), Pedesina di 36 residenti sulle Alpi Orobie in provincia di Sondrio, è da ieri isolato a causa di un incendio nei boschi che sovrastano la provinciale numero 7 della Valgerola.

Pur non interessando abitazioni vicine, per ragioni di sicurezza l'amministrazione provinciale di Sondrio, guidata dal presidente Davide Menegola, ha emesso un’ordinanza di chiusura totale al traffico veicolare e ai pedoni.

"Il rogo - spiega il sindaco di Pedesina, Fabio Ruffoni - interessa un'area molto vasta di circa 15 ettari. In azione anche tre elicotteri, fra cui quello regionale Erikson molto grande, dotato di una proboscide che va a pescare l'acqua all'invaso di Ardenno per scaricare ogni volta sul bosco in fiamme 8mila litri d'acqua. Il nostro paese è al momento isolato, causa la chiusura della strada da Rasura. Dopo il sopralluogo del geologo incaricato dalla Provincia si valuterà se mantenere il provvedimento di chiusura dell'importante collegamento stradale".