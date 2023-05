Patente falsa Provoca scontro e si allontana

È in possesso di una patente falsa, danneggia un parapetto di un’auto in sosta e si allontana in tutta fretta: è successo a Sondrio nei giorni scorsi, ma la puntuale azione investigativa condotta dagli uomini della Polizia Locale del capoluogo ha permesso di risalire al colpevole.

Il tutto parte dopo un incidente all’apparenza innocuo, che ha prodotto il danneggiamento di un parapetto a un’auto parcheggiata. Gli agenti della Locale si sono insospettiti per il repentino allontanamento del conducente del veicolo che ha causato il sinistro. Grazie ai rilievi e alle prime sommarie informazioni recuperate in zona, proprio gli agenti dell’ex Municipale del capoluogo hanno avviato una rapida attività di accertamenti anche grazie all’ausilio dei portali di riconoscimento targhe installati sul territorio comunale.

Dopo poche ore, grazie alla sinergia posta in essere tra le pattuglie sul territorio e la centrale operativa, il veicolo è stato individuato e fermato. A questo punto, gli ulteriori controlli hanno fatto sorgere dubbi sull’autenticità della patente di guida dell’uomo che aveva causato l’incidente. Quest’ultimo è stato così accompagnato al Comando di Polizia Locale dove sono stati effettuati controlli più approfonditi grazie al sistema di riconoscimento falsi documentali in dotazione al Comando che ha permesso di appurare con certezza che si trattava di una patente falsa. L’uomo è stato così denunciato per falsificazione di certificazione amministrativa e sanzionato per guida senza patente. È stata inoltre applicata la misura del fermo amministrativo del veicolo. Infine sono arrivati i complimenti del comandante Mauro Bradanini (foto). M.Pu.