Passo del Gallo più sicuro. Soldi per una nuova galleria

Un milione e mezzo di euro per costruire una nuova galleria e rendere ancor più sicura la strada del Gallo. Nei giorni scorsi è stato siglato un accordo che riguarda il tratto di strada per il tunnel: il Comune di Livigno, la Provincia di Sondrio e Regione Lombardia investiranno insieme una cifra importante per mettere in sicurezza il tratto di strada dove la scorsa estate è scesa una frana, costringendo il sindaco Galli a decretarne la chiusura per diverso tempo. Raggiante il primo cittadino che ha lavorato a fondo all’accordo e che l’ha visto impegnato in prima linea quest’estate nei soccorsi all’interno dei tunnel dopo la frana: "Questa è per noi una bellissima notizia, la strada del Gallo è fondamentale per tutti – dice -, una scelta strategica fatta negli anni ’80 che ha permesso di realizzare diversi tratti in galleria. Ringrazio l’ex sindaco Valentino Galli per la visione. Ora dobbiamo completare altri tratti di strada e in particolare la zona del Dardarglin che quest’estate mi ha fatto vivere ore di grande preoccupazione con la frana scesa nel mese di luglio. Con i fondi stanziati faremo una nuova galleria proprio in quella zona, quella del Dardaglin, così da rendere il passaggio sicuro nel malaugurato caso si dovesse verificare un altro evento franoso. Voglio ringraziare l’assessore regionale Sertori per il sostegno di Regione Lombardia e il presidente della Provincia Menegola per aver condiviso con il Comune di Livigno questo importante e basilare investimento. Ora ci stiamo già attivando per i sondaggi del terreno insieme a tutto quel che riguarda la progettazione. Contiamo di realizzare l’opera entro l’autunno 2026. E su questa strada pensiamo in futuro di fare altri investimenti per la sicurezza". F.D’E.