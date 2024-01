Passeggiate nel borgo di Tremezzina alla scoperta del pittore Giulio Quaglio

Ritornano le passeggiate patrimoniali in Tremezzina per scoprire le bellezze storico-artistiche, per conoscere il patrimonio storico-artistico, assieme a testimoni della comunità locale e l storici dell’arte. Le attività, a partecipazione gratuita, sono organizzate assieme alla cooperativa Liberi Sogni, e sono accompagnate dalle narrazioni dei testimoni locali che raccontano usi, costumi e tradizioni, curiosità storico-artistiche, ma anche conoscenze, sorpresa e divertimento, senso di appartenenza. In particolare, questa passeggiata invernale si concentra sulle opere del pittore del 1600 Giulio Quaglio, realizzate in alcuni edifici del borgo storico di Bonzanigo a Mezzegra. L’appuntamento è per questa domenica con ritrovo alle 10 a Palazzo Brentano con visita, passeggiata nel borgo storico di Bonzanigo e conclusione verso le 11.45. Partecipazione libera, prenotazione consigliata 334.7368295