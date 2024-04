Passeggiate e animazione teatrale. Una festa lungo il fiume Caldone

Festa del Caldone. A fare la festa a uno dei fiumi di Lecco, che nasce a Morterone, attraversa la Val Boazzo e sfocia nel Lario, sono i volontari di Legambiente Lecco, Favoleggiamo e Lettelariamente, con gli amministratori comunali. L’appuntamento è per domani, con diversi incontri di animazione sociale e culturale a Bonacina, lungo il torrente Caldone appunto. La prima iniziativa è un percorso a tappe nel quartiere consigliato per bambini, mentre per gli adulti è in programma una passeggiata "eco urban walk". Ci saranno poi visite guidate alla chiesa di Sant’Egidio. La giornata terminerà nel pomeriggio con una merenda a base di prodotti del frutteto coltivato dai lavoratori fragili del servizio comunale Cesea e con uno spettacolo di improvvisazione teatrale a cura di Gigi Maniglia. Tutte gratuite le attività, in caso di pioggia l’evento verrà annullato. Nel corso dei secoli il Caldone, citato pure nei Promessi sposi, è stato sfruttato per attività industriali, poi nel 1970 il tratto finale è stato intombato.D.D.S.