"Passeggia e assaggia" in Villa Carlotta

In occasione della riapertura della stagione di Villa Carlotta, sabato 18 marzo alle 14.30, laboratorio e visita dedicati al tema del paesaggio, in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio. Tema: "Conosciamo il lago e la sua geografia a partire dall’uliveto e immaginiamo un paesaggio infinito grazie ai percorsi sensoriali". Visita e percorso sensoriale per adulti e bambini. Durata 90 minuti, biglietto ingresso e attività 3 euro. Domenica 19 alle 10.15, "Passeggia e assaggia", itinerario culturale e gastronomico di circa due ore e mezza così da gustare con tutti i sensi le incredibili bellezze nascoste di Villa Carlotta. Info www.villacarlotta.it.