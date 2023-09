Partito democratico al voto . Iannotti verso la riconferma

Il segretario provinciale uscente Michele Iannotti sarà il candidato unitario alla segreteria provinciale della federazione del Partito Democratico di Sondrio per il prossimo congresso, previsto per domenica primo ottobre. Questa candidatura si aggiunge a quella a segretario regionale dell’on. Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del PD milanese. Le due candidature unitarie che il Partito Democratico esprimerà nel congresso regionale e provinciale rappresentano senza dubbio un forte segnale di unità e di coesione per tutta la comunità del PD. La commissione provinciale per il congresso, composta da Paolo Proh (presidente), Floriana Valenti e da Norma Tampalini, dopo aver verificato la completezza e la correttezza dei documenti presentati, secondo le indicazioni del regolamento congressuale provinciale, ha ammesso la candidatura alla carica di segretario provinciale del Partito Democratico di Michele Iannotti e della lista dei 35 delegati all’assemblea provinciale a lui collegata. L’attività della commissione proseguirà, come previsto, fino alle votazioni del 1 ottobre.