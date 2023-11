Parcheggio interrato. Rincaro delle tariffe

Parcheggiare in piazza Garibaldi costerà di più. Gli aumenti di energia e forniture sarebbero alla base dell’incremento imposto sulla sosta diurna da Acinque, gestore del parcheggio sondriese. Invariato invece il costo degli abbonamenti mensili e annuali così come per le soste notturne. "Il notevole incremento dei costi gestionali e condominiali, indotto dal rincaro internazionale dei costi dell’energia e delle forniture – dicono da Acinque in un comunicato -, rende inevitabile il ritocco delle tariffe del posteggio interrato di piazza Garibaldi gestito dal gruppo Acinque".