Papa Francesco fa la sorpresa ai chierichetti in gita

BUSTO GAROLFO (Milano)

I chierichetti di Busto Garolfo e Olcella ieri l’altro hanno avuto il privilegio di un faccia a faccia molto particolare con Papa Francesco. Al termine dell’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, Papa Bergoglio ha incontrato personalmente il gruppo bustese che insieme al Parroco don Ambrogio Colombo e don Giovanni Patella si è avvicinato all’altare posto sui gradini che portano alla Basilica vaticana e ha dialogato per qualche istante con il Papa. Poche parole ma tanti sguardi rivolti ad ognuno degli oltre settanta partecipanti al pellegrinaggio iniziato martedì mattina dalla stazione centrale di Milano. È stato molto emozionante – racconta James Favretto uno dei cerimonieri – vederlo così da vicino è un’esperienza che mi ha colpito tantissimo.

Mi ha guardato negli occhi e mi ha sorriso. Quel sorriso è il dono che mi porto a casa e conserverò per sempre nel mio cuore". Per tutti fotografie e strette di mano, don Ambrogio ha consegnato al Papa anche alcuni libri sulla storia locale mentre il Pontefice ha autografato le magliette commemorative dei due oratori. Un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti e per i giovanissimi che potranno raccontare ai loro coetanei di quei selfie con Papa Francesco.

P.M.