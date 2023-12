Panettone sospeso. Adesione alta

Ritorna, per il quarto anno consecutivo, l’iniziativa del Panettone sospeso, fortemente voluta da Franco Brenna della Delegazione lariana dell’Accademia italiana della cucina e realizzata dai panificatori, pasticcieri della provincia di Como associati a Confcommercio. "Nelle prime tre edizioni sono stati raccolti oltre 370 panettoni artigianali - spiega il direttore di Confcommercio Graziano Monetti - e anche quest’anno, nonostante i rincari di energia e materie prime, i panettieri e i pasticcieri associati non hanno esitato, dimostrando il loro grande senso di solidarietà verso le persone meno fortunate". I clienti di pasticcerie e panifici, dunque, potranno acquistare un panettone per sé, aggiungendone un secondo destinato ai bisognosi. Anche i forni potranno contribuire. I panettoni saranno distribuiti dal Banco Alimentare.