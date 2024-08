Palazzo Pretorio rimette a nuovo i serramenti

Palazzo Pretorio rifà il look ai serramenti. Gli obiettivi del progetto da 130mila euro, finanziato con decreto del Ministero dell’Interno, per riqualificare i serramenti esterni, nell’ambito degli interventi per il risparmio energetico sulla sede comunale posta in piazza Campello sono l’efficientamento dell’edificio sede del Comune di Sondrio e un maggiore comfort per chi vive e frequenta gli ambienti. La giunta comunale di Sondrio, nella sua ultima seduta, ha approvato infatti il progetto esecutivo. I serramenti esterni di Palazzo Pretorio sono in legno massello verniciato, di diverse tipologie, a seconda delle modalità di apertura e del sistema di oscuramento. L’elevata esposizione solare, l’azione degli agenti atmosferici e la scarsa manutenzione operata nel corso degli anni hanno causato un evidente degrado.

"L’intervento era necessario e non più rinviabile - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco -, sia per migliorare le prestazioni energetiche del palazzo sia per aumentare il comfort di chi lavora negli uffici. Più in generale, i lavori si inseriscono nell’ampio programma di manutenzione degli edifici di proprietà comunale, come scuole, impianti sportivi e altri palazzi di pregio, per garantirne la piena efficienza e il decoro. Con questo primo lotto interveniamo sui lati di Palazzo Pretorio che affacciano a sud su corso Italia e a ovest su via Ferrari sostituendo tutti i serramenti al piano terra, al primo e al secondo piano sul lato sud e alcuni del primo e del secondo piano sul lato ovest, nel rispetto dei requisiti termo-acustici previsti dalla normativa e dopo aver recepito le indicazioni della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio che ha rilasciato il nulla osta". F.D.E.