Usa orologio come tirapugni contro i carabinieri, 27enne arrestato a Sondrio

Tirano (Sondrio), 5 agosto 2023 – Ha usato l’orologio che indossava come tirapugni contro i militari dell’Arma che gli stavano notificando il divieto di dimora nel comune di Valfurva emesso dal Tribunale di Sondrio. Per questo un 27enne è stato arrestato in Valtellina. I carabinieri della stazione di Bormio, con i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tirano, hanno fatto scattare le manette ai polsi del 27enne straniero con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il giovane, che occupava abusivamente un’abitazione, all'improvviso si è scagliato contro i militari che gli stavano notificando il divieto di dimora nel comune di Valfurva emesso dal Tribunale di Sondrio. Il 27enne straniero, già noto per altri episodi violenti, si è sfilato l'orologio per usarlo come tirapugni. Bloccato e ammanettato, è stato rinchiuso nel carcere di Sondrio a disposizione dell'autorità giudiziaria.