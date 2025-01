Orchestra fiati di Valtellina . Concerto a Sant’Antonio

Nel luglio del 1717 il compositore tedesco Georg Friedrich Händel, acconsentendo al desiderio del re Giorgio I di Gran Bretagna, propose un singolare concerto, tenuto su due chiatte in navigazione sul Tamigi, una con i musicisti, l’altra con la corte reale. Per l’occasione Händel compose la celebre Water Music: a oltre 300 anni di distanza, l'Orchestra di Fiati della Valtellina lo scorso 15 settembre ha riproposto l’evento suonando su un tratto dell’Adda che parte dal bosco dei Bordighi per arrivare fino ad Albosaggia, in collaborazione con Indomita Valtellina River di Castione che mise a disposizione i propri gommoni e i propri vogatori. Un trionfo, di fronte a due ali di folla assiepata lungo il Sentiero Valtellina e sulle passerelle che uniscono le due rive. Sognare, insomma, non costa nulla, ma se si desidera trasformare i sogni in realtà, il denaro il più delle volte è indispensabile. Parte da questa considerazione l’appello dell’Orchestra Fiati di Valtellina, che ha avviato una raccolta fondi a supporto della propria intensa e originale attività e, chissà, forse anche a riproporre "Musica sull’Adda". Chiunque volesse effettuare una donazione troverà le coordinate o sul sito dell’OFV fiativaltellina.net oppure su provaltellina.org. Nel frattempo tutti invitati – l’ingresso è gratuito – sabato 1° febbraio alle 21 all’auditorium Sant’Antonio di Morbegno per il concerto "Il violoncello e i fiati" con l’OFV. S.B.