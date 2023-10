Il calcio valtellinese piange Orazio Rancati, il morbegnese che giocò in Serie A con l’Inter

Sondrio - La Valtellina sportiva piange la scomparsa, avvenuta oggi a Sondrio, di Orazio Rancati. L’ex calciatore con un passato anche in Serie A aveva 83 anni.

Dopo i primi passi nella Morbegnese, la squadra della città dove era nato, il passaggio nelle giovanili dell'Inter, dove esordì in prima squadra in serie A nell'ottobre del 1959 segnando un gol alla Fiorentina in un match vinto dai nerazzurri per 2-0. Fece parte della Nazionale olimpica giocando con Giovanni Trapattoni e Gianni Rivera in occasione dei Giochi di Roma 1960. Fu pure avversario di Pelè.

Ma in serie A non giocò solo per i nerazzurri. Dopo aver capito di non aver spazio all'Inter Roncati si trasferì al Genoa insieme a Livio Fongaro, Mario Da Pozzo e Edwing Roland Firmani. L'esperienza in rossoblù però fu molto breve, poiché già nel novembre del 1961 venne ingaggiato dalla Reggiana.

Dall'Emilia la stagione seguente si trasferì nelle Marche, in Serie C, alla Civitanovese. Nel 1963 tornò a giocare in Serie B con la Triestina. Con il club alabardato rimase due stagioni prima di trasferirsi nel 1965 in Romagna, dove militò due anni nel Cesena e altri due nell'Imola.

Lasciò la Romagna nel 1969 per giocare nella Parmense che, a stagione in corso, cambiò nome in Parma. Coi ducali rimase un altro biennio, divenendo un giocatore fondamentale dell'undici crociato. Dopo il periodo in Emilia si accasò per un anno all'Asti.

Terminata la carriera nei professionisti, tornò nell'amata Valtellina e prima nella doppia veste di calciatore-allenatore risollevò le sorti del Sondrio Calcio riportandolo in alcuni anni con l'inseparabile presidente Enrico Rebai a disputare campionati di livello nazionale. Il funerale giovedì a Sondrio dove viveva con la famiglia.