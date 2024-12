Un omaggio in musica a Claudio Franchetti, l’indimenticata anima culturale di Ponte in Valtellina, presidente della biblioteca comunale intitolata al senatore Libero Della Briotta, organizzatore-factotum della Ponte in Fiore, la rassegna annuale più ricca per quantità e qualità di eventi di tutta la Valtellina e soprattutto massimo cantore e promotore delle bellezze del borgo retico. Franchetti, scomparso improvvisamente alcuni mesi fa, era un grande amico anche del Vittoria, il teatro del paese e domani sera proprio per ricordarlo e in occasione della chiusura, dopo cinque anni, della gestione curata da Michela e Daniele Broggini, qui si terrà il concerto "Grazie, Claudio".

Di scena il Trio VivaVerdi (Simona Cremonesi, flauto, Oscar Romegialli, clarinetto soprano ed Ermanno Moltoni, clarinetto basso) con "Hausmusik, conversazioni musicali in trio".

L’appuntamento è per le 21 ed è organizzato in collaborazione con Leidaa, la Lega italiana difesa animali e ambiente, un’altra realtà cui Franchetti era vicino.S.B.