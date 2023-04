Oltre l’ostacolo I campioni incontrano i ragazzi

Una giornata per l’inclusione a scuola all’istituto superiore statale Vittorio Bachelet di Oggiono. La giornata di studio e approfondimento, promossa dalla preside Anna Panzeri, è intitolata "Oltre l’ostacolo". In cattedra saliranno tra gli altri il campione mondiale di nuoto Francesco Piccinini, che è un atleta di Robbiate di 27 anni con sindrome di Down, l’atleta Phb Alessandro Briganti, l’alpinista lecchese Stefania Valsecchi che ha attraversato la Terra del fuoco in bicicletta con l’amica Lola Delnevo (nella foto) in handbike. I lavori cominceranno alle 9.30 e proseguiranno fino al pomeriggio alle 16.30. D.D.S.