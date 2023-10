Ogni mese un progetto: la stagione culturale di Barzanò

Musica, arte e installazioni, sostegno alla lettura, un ciclo di incontri di formazione ed educazione civica, la poesia e lo yarn bombing. La Commissione Cultura del Comune di Barzanò ha messo a punto la programmazione delle iniziative fino a giugno, strutturando una grande e lunga stagione di eventi culturali, suddivisi per mesi tematici. L’idea di fondo è sempre la volontà di creare reti di persone attraverso progetti aperti, capaci di generare sinergie e coinvolgimento. Ottobre e novembre sono i mesi dedicati alla grande musica, con la rassegna Autunno Musicale, dicembre è invece tradizionalmente dedicato al Natale, e alla mostra di presepi allestita all’interno della Canonica Romanica di San Salvatore, luogo suggestivo capace di valorizzare tutti i lavori artigianali, da collezione o hobbistici, che si iscriveranno entro metà novembre. Febbraio sarà il mese della formazione per i cittadini, i pubblici amministratori e i professionisti, con materie tecniche rese semplici e comprensibili: procedura giudiziaria, gestione degli enti pubblici e cultura digitale. A marzo il tema centrale sarà la poesia, aprile il mese dell’arte, con mostre e installazioni urbane. Maggio, mese dei libri e della lettura, ospiterà la seconda edizione di Barzanò Book Festival, manifestazione diffusa che coinvolge i firmatari del Patto per la lettura. Infine a giugno terza edizione di Yarn Bombing Barzanò, festival della fiber art a uncinetto e maglia. Per informazioni e proposte di partecipazione, è disponibile la mail commissioneculturabarzano@gmail.com. Pa.Pi.