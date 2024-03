Nuovo sodalizio politico e culturale “Sondrio per Sondrio” al lavoro

È nata Sondrio per Sondrio. Questo il nome dato all’associazione politica e culturale, aperta a tutti i sondriesi, nata nei giorni scorsi nel capoluogo di provincia per iniziativa di alcuni cittadini, tra i quali il presidente Paolo Marchi, e che ha visto l’adesione dei consiglieri comunali Patrizia Benini, Barbara Dell’Erba e Andrea Massera.

Ma perché è nata un’entità politico-culturale del genere? "Abbiamo ritenuto di assumere questa iniziativa mossi da un solo obiettivo: il bene di Sondrio e dei suoi cittadini con particolare riguardo ai giovani e alle generazioni future – dicono i primi esponenti di Sondrio per Sondrio -. Per svolgere al meglio il compito riteniamo che, alla luce della fase di transizione in corso da una identità consolidata di città di servizi pubblici e finanziari verso un non del tutto definito nuovo modello di sviluppo che fatica ad affermarsi, sia necessario un rinnovato e rafforzato ascolto della città e un forte coinvolgimento di tutte le sue componenti più dinamiche e innovative. È necessario gettare uno sguardo profondo sullo stato attuale della nostra amata città, sui suoi punti di forza, sulle sue potenzialità e anche sui fattori che incidono negativamente sul suo sviluppo e, in prospettiva, sul benessere dei cittadini. Una nuova visione di crescita della città è possibile e a questo punto doverosa". Nei giorni scorsi si è costituito un nuovo gruppo all’interno del Consiglio comunale cittadino che si chiamerà "Sondrio per Sondrio". "In questi anni noi tutti abbiamo sostenuto, chi come simpatizzante, chi con ruoli amministrativi, l’attuale giunta Scaramellini. Lo diciamo con chiarezza: intendiamo continuare a farlo, se possibile, con maggior forza e determinazione, ma in modo nuovo. Infatti, il nuovo gruppo consiliare si farà portatore di nuove idee e proposte raccolte anche attraverso la nuova associazione". F.D’E.