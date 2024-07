Lombardia, nasce un nuovo itinerario in montagna: dalla Valtellina al Comasco fino a Bergamo e Brescia

Sondrio, 25 luglio 2024 – Oltre 2 milioni di euro per realizzare un sentiero regionale per incentivare un turismo slow e green. È stata approvata dalla giunta regionale lombarda, su input dell’assessore alla montagna Massimo Sertori, la convenzione tra Regione Lombardia ed ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e Foreste) per la progettazione e realizzazione di un itinerario della Rete escursionistica della Lombardia di livello sovraprovinciale.

Il tracciato

Il tracciato individuato coinvolge alcuni dei principali sentieri sovra-provinciali esistenti in comuni montani o parzialmente montani e coinvolge alcuni dei tratti più significativi dei percorsi delle Alpi e delle Prealpi lombarde, come la Via dei Monti Lariani (Como), la Via Spluga (un’antica via di comunicazione tra Italia e Svizzera, immerso nei suggestivi paesaggi alpini della Valchiavenna), il Cammino Mariano della Alpi (un cammino spirituale che collega diversi santuari mariani in Valtellina), il Sentiero del Viandante (costeggiante il ramo orientale del Lago di Como, da Lecco a Colico), il Sentiero delle Tre Valli, (un itinerario che collega le valli Trompia, Sabbia e Camonica), il Sentiero del Laghi (un percorso che attraversa le province di Lecco, Bergamo e Brescia fino al Lago di Garda).

Progetto finanziato

La spesa prevista è pari a 2.723.249 euro, suddivise per il triennio 2024 – 2025 – 2026, e il progetto sarà finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT).

Sertori: “Incentivare turismo lento e sostenibile”

“L’obiettivo – spiega l’assessore Sertori – è la riqualificazione dell’itinerario individuato al fine di incentivare un turismo lento e sostenibile, rivolto ad escursionisti di medio livello e a famiglie, nonché il rilancio del territorio attraverso la valorizzazione di punti di attrazione e di interesse culturale, naturalistico e paesaggistico. Grazie a questo progetto concorreremo a rendere l’escursionismo accessibile ad un pubblico sempre più ampio, favorendo il rispetto e la conservazione dell’ambiente naturale che ci circonda. Una nuova azione da parte di Regione e in particolare dell’assessorato, che va nella direzione di valorizzare la montagna lombarda, sostenendo in particolare i comuni montani nella valorizzazione delle identità e delle peculiarità delle proprie comunità”.