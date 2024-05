Nuovo incarico per il presidente Barbuto

Il dottor Giorgio Barbuto (foto) sarà il presidente della Corte d’Appello di Perugia, mentre Carlo Ambrogio Mazza andrà a dirigere la questura di Varese. Cambiamenti istituzionali a Sondrio. È di mercoledì pomeriggio la notizia della nomina dell’attuale presidente del tribunale del capoluogo, quale nuovo numero uno della Corte d’appello di Perugia al posto di Mario Vincenzo D’Aprile che è appena andato in pensione. Barbuto, 63 anni, era arrivato a Sondrio dopo aver ricoperto vari ruoli nei tribunali di Milano, Monza, Brescia, Rimini. Giorgio Barbuto, in lizza per l’incarico nel capoluogo umbro insieme a sei altri candidati, è stato votato all’unanimità dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. La novità dopo che l’attuale questore di Sondrio, Carlo Ambrogio Mazza, andrà a dirigere la questura di Varese. Per lui sarà un ritorno nella città dove in passato ha ricoperto la carica di vicario del questore. A Sondrio arriverà il dottor Sabato Riccio. Al nuovo nominato e a chi lascia la Valtellina, la redazione de Il Giorno fa i migliori auguri.