Nuovi vertici per i rifugisti. Bergomi gestore dello Zoia è il presidente di categoria

Emanuele Bergomi (al centro nella foto) è al vertice dei rifugisti della provincia di Sondrio. Nuovo vertice provinciale per il Gruppo rifugi alpinistici ed escursionistici, realtà attiva all’interno dell’Unione commercio e turismo della provincia di Sondrio al termine dell’assemblea elettiva. All’ordine del giorno, il rinnovo del consiglio direttivo provinciale per il quinquennio 2024-2028. Nuovo presidente del gruppo è stato nominato Emanuele Bergomi, proprietario e gestore del Rifugio "Zoia" (Lanzada). Vicepresidenza in rosa con Eleonora Fiorelli e Diana Pedrotti. Eleonora gestisce il rifugio "Ponti", in Valmasino, e con la società di famiglia anche il rifugio lecchese "Porta". Diana, con papà Eugenio, gestisce in Valmalenco due rifugi: "Longoni" e (da quest’anno) "Marinelli-Bombardieri". "Ringrazio i colleghi che mi hanno votato – il primo commento di Emanuele Bergomi - e sono pronto ad affrontare questa sfida assieme alle due vicepresidenti Eleonora Fiorelli e Diana Pedrotti e al nuovo direttivo. La nostra è una professione stupenda: siamo dei veri e propri custodi della montagna, dei punti di riferimento qualificati per chi sale in quota. L’estate è una stagione molto importante per i rifugi: siamo fiduciosi, anche perché le persone sono sempre più alla ricerca di esperienze autentiche, a contatto con la natura. Ogni rifugio ha la sua storia e la sua identità: l’offerta in provincia di Sondrio è variegata e va incontro alle esigenze sia degli escursionisti, sia degli alpinisti". Sono stati eletti anche i consiglieri Elisa Montani (Rifugio "Della Corte" – Valgerola), Giuseppe Della Rodolfa (Rifugio "Gerli-Porro" - Valmalenco), Narciso Salvadori ("Forni" – Valfurva), Claudio Compagnoni ("Pizzini-Frattola" - Valfurva), Giacomo Fiorelli (Rifugio "Gianetti" Valmasino), Paola Pedrolini ("Motta" – Valmalenco), Giacomo Dell’Andrino ("Palù" - Valmalenco), Vania Negrini ("Cristina" – Valmalenco), Alessandro Baretto ("La Baita" - Val di Rezzalo).