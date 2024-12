Nuovi dirigenti negli uffici della Provincia

SONDRIOCinque dirigenti per cinque settori. Un irrobustimento ai vertici che si tradurrà in un miglioramento della qualità dei servizi offerti alle amministrazioni e a tutti i cittadini. Nella conferenza stampa di fine anno destinata a evidenziare i traguardi raggiunti e gli obiettivi a cui puntare nel 2025, il presidente della Provincia Davide Menegola ha presentato il proprio staff che, oltre al comandante della Polizia provinciale Piermario Pollieno, si è arricchito con l’indizione, in questi ultimi mesi, di tre concorsi, di altrettanti nuovi dirigenti.

Fresca di nomina dirigerà il Settore Affari Generali e Risorse Finanziarie Sabrina Giudici. Alla guida del Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca arriva, dopo aver vinto il recente concorso, Gianluca Cristini che si occuperà anche di Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste e Ambiente e Rifiuti. Al Servizio Mercato del Lavoro è stata designata Tiziana Irma Rinaldi, mentre a Evaristo Pini (che resta anche direttore di APF) è stato assegnato il Servizio Turismo, Cultura, Istruzione e Ufficio Europa. Infine Antonio Rodondi resta al Settore Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale, così come è confermata la sua dirigenza al Settore Viabilità, Patrimonio e Idrogeologico.

Bilancio positivo da parte del presidente Menegola sull’anno che va a concludersi: l’elenco dei traguardi raggiunti è lungo, così come numerose sono le sfide per l’anno nuovo. "Tanto ancora resta da fare - ha dichiarato - ma sono certo che l’ottimo dialogo con Regione Lombardia ci consentirà di compiere tutti i passi necessari ad avviare un cambiamento culturale generale necessario, oggi più che mai, affinché la nostra terra non subisca i cambiamenti, ma nei sia anche protagonista". S.B.