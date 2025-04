Note classiche di Brahms e Holbrook a Villa Confalonieri

Musica in Villa Confalonieri a Merate. Domenica alle 11 torna la rassegna Merate Musica con un appuntamento raffinato e interessantissimo con il Trio Capusar: Giuseppe Tucci al violino, Marco Antonicelli al corno e Federico Battista Melis al pianoforte. In scaletta ci sono musiche di Brahms e Holbrook. Il biglietto d’ingresso intero ha un costo di 10 euro, 8 il ridotto per under 25 e i soci di Merateneo. I biglietti si possono acquistare o ritirare il giorno stesso del concerto a partire dalle 10.15. È consigliata e gradita la prenotazione, che si può effettuare scrivendo a merate.musica@gmail.com.