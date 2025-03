Non solo sport. Musica e cultura per creare ponti

Il concerto “Valtellina Olimpica“ a Morbegno, performance musicali nelle vigne per valorizzare i terrazzamenti, un festival itinerante con eventi diffusi in Valtellina, tra cui le celebrazioni per i 200 anni del Passo dello Stelvio e, ancora, progetti educativi, con il coinvolgimento delle scuole con laboratori musicali e l’utilizzo del SoundBeam per l’inclusione e una forte strategia di promozione e comunicazione. Sono soltanto alcune tra le iniziative del progetto il progetto “Olimpiadi 2026: un ponte tra popoli e culture“, presentato dalla Provincia di Sondrio in collaborazione con l’Orchestra Antonio Vivaldi, con l’Istituto di ricerca “Il Poliedro“ di Milano e con i Comuni di Bormio, Morbegno e Piuro che di recente Regione Lombardia ha approvato e finanziato. "Si tratta di un progetto ambizioso – ha dichiarato il presidente della Provincia Davide Menegola (nella foto) – che permetterà di coinvolgere le comunità locali, dare lustro al nostro patrimonio e creare un ponte culturale tra i territori olimpici, come si è voluto evidenziare anche nel titolo scelto per questo ventaglio di proposte. “Un ponte tra popoli e culture“ contribuirà a creare un’eredità culturale duratura per il nostro territorio".

"Il progetto è la dimostrazione di come la sinergia tra i diversi territori della nostra provincia possa portare benefici concreti per tutti. Unire le forze e valorizzare le nostre specificità è la chiave per creare un’offerta culturale ricca e attrattiva" ha commentato il consigliere provinciale e sindaco di Piuro, Omar Iacomella. Previsti appuntamenti fino a giugno 2026, un focus particolare sarà dedicato alla creazione di una rete tra le amministrazioni locali e alla promozione dei luoghi culturali e dei percorsi storici che collegano i territori olimpici da Milano alle valli alpine di Sondrio, Lecco e Como. S.B.