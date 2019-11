Sondrio, 3 novembre 2019 - Autunno o già inverno? In Valtellina è arrivata la neve, che sta imbiancando i Passi Alpini e sta facendo impazzire il web: numerosi gli utenti che in queste ore stanno postando video e fotografie di paesaggi innveati. Tra loro, anche Massimo Sertori, assessore agli Enti locali, montagna e piccoli comuni.

Oggi, resterò molto nuvoloso su tutta la Lombardia fino al tardo pomeriggio con piogge da deboli a moderate, con schiarite a partire dalla pianura occidentale, in graduale estensione nel corso della serata a tutta la pianura e parte della fascia alpina e prealpina. Le temperature minime saranno stazionarie, fra i 10 e i 12 gradi, e le massime in lieve aumento fra gli 11 e i 15 gradi. Lunedì sarà poco nuvoloso fino al mattino, con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata su tutta la regione. Non sono previste piogge, se non sui rilievi alpini e prealpini verso sera. Le temperature dovrebbero essere in lieve rialzo, con le minime attorno ai 9 gradi e le massime sui 15 gradi.