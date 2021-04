LEGNANO (Milano) Spacciatori, tossici e pure le galline. A Legnano le aree dismesse non si contano ormai più. L’ultimo caso ha riguardato l’intervento di qualche giorno fa della Polizia Locale che, nell’ex area Pensotti, ha trovato di tutto, compreso un allevamento di galline. A scoprirlo gli agenti della Locale che sono entrati...

Spacciatori, tossici e pure le galline. A Legnano le aree dismesse non si contano ormai più. L’ultimo caso ha riguardato l’intervento di qualche giorno fa della Polizia Locale che, nell’ex area Pensotti, ha trovato di tutto, compreso un allevamento di galline. A scoprirlo gli agenti della Locale che sono entrati nell’ex area industriale di via San Bernardino, scoprendo che all’interno qualcuno aveva costruito un allevamento con tettoia in lamiera e canale di scolo. Galline, pulcini ed un mini orto dentro secchi di plastica riempiti di terra con piantine aromatiche e pomodori. Un’area, quella dell’ex ditta di caldaie, abbandonata da anni dopo il naufragio del mega progetto di costruzione che non è mai decollato. Dei 5 palazzi da costruire ne è stato fatto solo uno ed il resto è diventato zona di degrado assoluto. All’interno spacciatori e tossici, ma anche tantissimi vandali che hanno spaccato ogni cosa. Le aree abbandonate da anni sono diverse e con problematiche differenti a seconda della zona.

Si parte dall’ex Manifattura (che è custodita e recintata) all’ex Bernocchi, la ex Tosi, la vecchia caserma di viale Cadorna, ma anche le ex Fonderie Tosi di via Rossini. Non è certo un bel vedere per una città di 60mila abitanti che si aspettava un rilancio ormai da anni. Rilancio che, a causa del Covid, dovrà necessariamente attendere tempi migliori. Nei giorni scorsi è stato messo in sicurezza l’ex liceo di via Verri, sgomberato più volte dalla Polizia Locale perchè occupato da abusivi. Da qualche giorno l’intera area è inaccessibile. I lavori di messa in sicurezza della struttura si sono conclusi, con tanto di pulizia della vegetazione e chiusura dei varchi. C.S.