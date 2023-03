Musso in scena con una storia di abusi in casa

La dolorosa e delicata tematica degli abusi in famiglia è il tema dello spettacolo "Dentro. Una storia vera, se volete" in programma giovedì alle 20,30 al teatro Sociale, in Città Alta, nell’ambito della rassegna Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti. Ne sono interpreti Maria Ariis e Giuliana Musso, quest’ultima anche autrice della drammaturgia e regista dello spettacolo: "Dentro è la messa in scena del mio incontro con una donna e con la storia segreta – dice –. La storia di una verità chiusa dentro ai corpi e che lotta per uscire allo scoperto. Una madre che scopre la peggiore delle verità. Una figlia che odia la madre. Un padre innocente fino a prova contraria".