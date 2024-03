Musica rinascimentale e barocca. Al Tempio civico dell’Incoronata

A Lodi un estro armonico e artistico esplode al Tempio Civico dell’Incoronata, (via Incoronata 23). Sabato 6 aprile, alle 21.00, si terrà il concerto di musica rinascimentale e barocca Regina Virginum. La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti. Verranno suonate composizioni di grandi maestri immortali: Monteverdi, Merula, Corelli e Vivaldi. Il concerto richiama l’Amore religioso di Maria per suo figlio, nell’ottica della Resurrezione pasquale e di richiamo alla bellezza rinascimentale, da apprezzare attraverso varie arti, ed è dedicato all’omaggio di due prestigiosi musicisti legati all’Incoronata, Franchino Gaffurio e Tarquinio Merula. Per i musicisti si possono citare Annamaria Calciolari come soprano, Luciano Conca al violino e Michelangelo Lapolla all’organo. La settimana successiva invece ci sarà l’ultimo evento della mostra, ancora da definire. Da segnalare anche che per Pasqua e Pasquetta la mostra (in entrambe le sedi) rimarrà aperta.