Musica e vino alla Fiera del disco. Quarantamila pezzi per i collezionisti

I migliori espositori nazionali si daranno appuntamento domani mattina in via Roma 13 per la “Fiera del disco del Pavese“, un’originale manifestazione che abbina la musica al vino. Almeno 40mila i pezzi che dalle 10 alle 18 i visitatori potranno cercare tra i vari stand in cui hobbisti dotati di regolare tesserino porteranno vinili, lp, 45 giri, cd disco mix che vengono usati dai dj sia nuovi che usati. Musica di tutti i generi quella che si potrà trovare dal rock al jazz, senza dimenticare il country registrati più moderni cd, come pure sui vinili che stanno tornando di moda fino alle musicassette che hanno spopolato soprattutto tra gli anni 80 e 90 del secolo scorso. Immancabili poi anche gli strumenti per ascoltare la musica che vanno dai giradischi, agli hifi con le loro casse. L’evento a ingresso gratuito, è organizzato dalla Proloco, che per la prima volta ha portato a Canneto la fiera del disco e l’ha abbianata a degustazioni di vini. Attese almeno 2000 persone.