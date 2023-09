Musica da camera per cinque serate al Collegio Ghislieri

Festival della musica da camera fino a sabato al Collegio Ghislieri. La seconda edizione del “Chamber Festival“, organizzato dal Conservatorio Franco Vittadini, offre otto concerti gratuiti e una masterclass per cinque serate. I concerti avranno per protagonisti venti gruppi formati da oltre 50 tra studenti, ex alunni e docenti del Conservatorio. Oggi masterclass con il Trio Debussy. Da domani a sabato anche tre concerti alle 18 con gruppi composti da studenti del Conservatorio. La sera concerti di docenti ed ex alunni con musicisti dai Conservatori di Cremona e Bergamo.