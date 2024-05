Multe dagli autovelox non omologati: pronto alla class action il sodalizio Miglior Tutela

Sondrio. 4 maggio 2024 – Autovelox non legittimi? Potrebbe esserci un piccolo terremoto anche in provincia di Sondrio e una class action per gli automobilisti sanzionati a Verceia.

A porre la questione sulla legittimità o meno di alcuni autovelox è l’associazione nazionale Migliore Tutela dopo "la recente ordinanza della Cassazione (10505/2024) del 19 aprile scorso che ha fatto chiarezza sulla corretta applicazione delle norme del Codice della Strada e ha sancito che gli autovelox utilizzati per rilevare e contestare la velocità agli automobilisti devono possedere l’omologazione e non la sola approvazione".

Un concetto che farebbe scattare l’illegittimità, sempre secondo l’associazione Migliore Tutela, per alcuni velox. "Ora la maggior parte degli apparecchi utilizzati in Italia – sottolinea Franco Esposito, referente provinciale di Migliore Tutela -, potrebbero non avere i requisiti richiesti dalla legge e questo getta un’ombra sulle contravvenzioni elevate agli automobilisti".

La questione è nota e l’associazione nazionale Migliore Tutela da anni si batte per "ristabilire la legalità. La stessa sentenza sta producendo i suoi effetti anche in Lombardia e in provincia di Sondrio, dal momento che sia gli organi di Polizia sia alcuni Comuni hanno fatto largo uso di tali strumenti. Le novità naturalmente stanno circolando in rete e l’interesse cresce fra i tanti automobilisti che si sono visti comminare multe e contravvenzioni".

In Valchiavenna vi è un caso che spicca su tutti ed è quello del Comune di Verceia, già nel mirino nei giorni scorsi proprio da Migliore Tutela. "Il Comune valchiavennasco, già al centro delle cronache locali, dopo la sentenza del Tribunale di Sondrio che, anticipando quasi quella della Cassazione, aveva dato torto al municipio, ha preannunciato il ricorso alla Suprema Corte. Una scelta che oggi però potrebbe apparire come poco oculata. Ma Migliore Tutela è andata oltre e ha infatti raccolto le segnalazioni di alcuni automobilisti multati proprio dal Comune di Verceia. Questi utenti chiedono di potersi unire e di avviare un’azione collettiva (una sorta di class action) contro il Comune da far valere in ogni sede".

L’associazione di Esposito ha fatto propria la richiesta e oggi lancia un appello a coloro che sono stati sanzionati tramite l’autovelox di Verceia (segnalazioni alla mail miglioretutelasondrio@gmail.com).