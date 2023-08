Moto senza controllo Muore nel frontale con un fuoristrada

Perde il controllo della moto affrontando una curva, si schianta contro il fuoristrada che proviene dalla direzione opposta e finisce la corsa a bordo strada, contro un muro. Non ha avuto scampo un 36enne di origine albanese che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in un drammatico incidente a Provaglio d’Iseo. La dinamica dello schianto è ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia stradale, ma in base ai primi accertamenti parrebbe che a provocare lo schianto sia stato il centauro stesso. Erano appena passate le 17,30 quando la moto, che viaggiava da Rovato in direzione di Brescia, uscendo da una curva è entrata in rotta di collisione con un piccolo fuoristrada, una Suzuki, che si muoveva in direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo: la due ruote è finita prima contro la macchina, poi contro il muretto che delimita la carreggiata. Quando sono arrivati i soccorritori, sull’eliambulanza di Bergamo e l’ambulanza della Croce rossa di Palazzolo, la moto era irriconoscibile, polverizzata. E il conducente ormai deceduto. Lo scorso 19 agosto un altro motociclista - Massimo Ravani, 54enne di Mura - aveva perso la vita in un incidente capitato ad Anfo. L’uomo risaliva la 237 quando ha centrato una macchina che aveva rallentato per svoltare. Sbalzato di sella, il malcapitato è finito nell’altra corsia ed è stato falciato da un’altra auto in transito.