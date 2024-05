Mostra e Premio ai giovani seguaci di Ennio Morlotti

Inaugurazione e premiazione insieme per la 18esima edizione del Premio di pittura Ennio Morlotti. Il Premio è dedicato dal 1996 agli under 35 della pittura italiana, prevalentemente figurativa. Lo promuove il Comune in omaggio appunto al grande pittore Ennio Morlotti (nella foto), che dalla fine degli anni ‘60 a Imbersago andava periodicamente a vivere e lavorare. "È il nostro omaggio permanente a un indimenticabile concittadino onorario e un esempio per i giovani artisti", spiega il sindaco Fabio Vergani. Domenica 19 maggio in municipio dalle 11.30 apertura della mostra con le opere dei 24 finalisti e premiazione.