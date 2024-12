Mostra di opere d'intarsio di Renato Colombera alla Biblioteca di Poggiridenti

Se diciamo legno, a quale colore pensiamo? Un generico marrone. In realtà le sfumature sono molteplici e di raro fascino, soprattutto se accostate con la maestria di un artista dell’intarsio come Renato Colombera.

Da oggi al 26 dicembre le sue opere sono esposte alla Biblioteca di Poggiridenti Piano in via Masoni, dove alle 10.30 si tiene l’inaugurazione. Colombera, nato nel 1950 a Montagna in Valtellina dove risiede, sin da piccolo ha sempre nutrito interesse per il legno e le sue applicazioni e da circa trent’anni lo utilizza per realizzare pregiatissime opere d’intarsio, tecnica che ha affinato da autodidatta assoluto.

Inizialmente Colombera traccia una bozza del disegno che intende realizzare, poi ricerca i diversi tipi di legno di varie tinte e sfumature con cui realizza lamelle sottilissime, spesso microscopiche, che poi applica con una precisone da miniaturista.

Nascono così lavori ricchi di cromatismo, senza che sia stato usato alcun colore artificiale. Le sue produzioni traggono ispirazione da fotografie, stampe antiche, opere pittoriche originalmente interpretate con i colori caldi del legno.

Grazie all’esposizione realizzata con il Comune i visitatori potranno ammirare da vicino questi capolavori, se possibile ancora più preziosi perché realizzati da un appassionato e paziente autodidatta. Gli orari di apertura sono dalle 10 alle 12 domenica 15 e domenica 22; il lunedì e il giovedì negli orari di apertura della biblioteca, dalle 15.45 alle 17.45.