Mostra del Bitto a Morbegno (Sondrio): Degustazioni, Laboratori e Vini da Scoprire

MORBEGNO (Sondrio)

Si alza il sipario sulla Mostra del Bitto che, nel fine settimana, dividerà il palcoscenico con l’ultimo weekend di Morbegno in Cantina. La 116ª edizione della Mostra del Bitto sarà un evento diffuso: coinvolgerà il centro, partendo dalla piazza Sant’Antonio, con l’auditorium e l’antico convento, fino ai giardinetti sul Bitto, passando per le piazze San Giovanni e Caduti, le vie Vanoni, Garibaldi e Nani, inglobando il moderno Palazzo Oratorio; per allargarsi ai venti locali, tra bar e ristoranti, in città e negli immediati dintorni, che proporranno aperitivi e menù dedicati.

Il programma della due giorni è da scoprire mappa alla mano, su cui ciascuno potrà disegnare il suo personale itinerario, muovendosi tra visite, degustazioni, spettacoli e laboratori.

La mostra del Bitto si potrà visitare sabato 14, dalle 10 alle 22, e domenica 15, dalle 10 alle 18: l’appuntamento è in oltre dieci luoghi, ciascuno con programmi dedicati, e in tutta Morbegno. Ci saranno le degustazioni, che offrono decine e decine di opportunità ai visitatori per un assaggio guidato delle eccellenze agroalimentari locali; il concorso dei formaggi; l’animazione e la mostra dei bambini.

Sul sito internet www.mostradelbitto.com è possibile scaricare il programma dell’evento.

Il prossimo fine settimana sarà anche quello di chiusura di Morbegno in Cantina, la kermesse che conduce i visitatori alla scoperta dei sapori autentici, passeggiando e degustando i vini direttamente nelle cantine del centro storico. Una manifestazione che lo scorso fine settimana ha visto la vendita di 5.150 winepass: 180 venerdì per il giro Rosa, 2.870 sabato e 2.100 domenica quando i visitatori hanno potuto scegliere fra i giri Oro, Rosso, Bolle e Green. Sul sito www.morbegnoincantina.info sono descritti i giri, con percorsi e degustazioni, ed è possibile acquistare il pass on line.

Fulvio D’Eri