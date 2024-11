Mortirolo - Cima Pantani: l’intitolazione procede grazie ai sindaci

L’iter burocratico procede spedito e a breve potremmo avere la dicitura Mortirolo – Cima Pantani. La salita dove il Pirata, morto tragicamente e prematuramente nel giorno di San Valentino di venti anni fa, si è messo in mostra scrivendo pagine leggendarie è pronta o, meglio, è quasi pronta a portare per sempre anche il suo nome.

Uno dei promotori di questa iniziativa, cioè di intitolare il Mortirolo a Marco Pantani, è Lorenzo Tomasi, ex presidente del Golf Club Bormio e grande appassionato di ciclismo, che ha spinto e spinge tuttora su tutti i fronti affinché si possa giungere in breve a una conclusione positiva della questione. Il legame tra Pantani e il Mortirolo è tangibile: al tornante numero 11 della salita dal versante valtellinese c’è infatti da anni un monumento dedicato al Pirata e tutti gli appassionati di ciclismo quando passano ricordano le gesta di un campionissimo che ha infiammato le folle.

L’iter, come sempre in Italia, è piuttosto lunghetto ma pare stia arrivando a una possibile soluzione in tempi relativamente brevi anche per l’interessamento dei sindaci di Mazzo di Valtellina e di Monno (Bs), i due comuni che condividono il Passo, il primo in provincia di Sondrio e il secondo in provincia di Brescia. "Dopo la delibera del Comune di Mazzo – anticipa Lorenzo Tomasi – ora ci sarebbe anche quella del Comune di Monno, secondo quanto mi ha riferito il primo cittadino del paesino della Val Camonica. Entrambe ovviamente esprimono la volontà delle Amministrazioni di intitolare il Mortirolo a Marco Pantani ed entrambe sono state inviate alle Prefetture di competenza, così come vuole la legge. Una volta ottenuto il placet delle Prefetture di Sondrio e Brescia poi non ci sarebbero più ostacoli affinché si arrivi al battesimo del Passo del Mortirolo – Cima Pantani. Manca poco, e poi ci siamo, finalmente".

F.D.E.