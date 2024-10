Morta a 108 anni Vittorina Nazzari, addio alla nonna record della Valtellina

Tirano (Sondrio) – È stata la persona più anziana nata e vissuta a Tirano, medesimo record detenuto tra gli ospiti della casa di riposo “Città di Tirano” dove Vittorina Nazzari vedova Rusconi, spentasi a 108 anni, era ospite “soltanto” dal 2021. Tra i primi a diffondere la notizia l’ex primo cittadino Franco Spada. “In fondo ha accompagnato il mio mandato di sindaco – scrive Spada sul proprio profilo Facebook , dove è pubblicata anche una foto del compleanno numero 107 - Ricordo quando per i 100 anni di nonna Vittorina Nazzari, per farle gli auguri, mi presentai come sindaco nella sua casa di via Porta Milanese. Poi il suo compleanno lo festeggiai per altre otto volte, con relativa torta e con raccomandazione da parte di Vittorina, dopo averne gustate tre fettone, di mangiare di magro per vivere a lungo”.

Che fosse davvero l’alimentazione il segreto di tanta longevità? Nonna Rina assicurava di sì, ma in più di un’occasione, nel dispensare consigli di “lunga vita”, aveva parlato dell’importanza di stare attivi, di non smettere di lavorare. E la sua vita, tra lavoro e famiglia, proprio così è trascorsa e si è allungata, abbracciando addirittura due guerre mondiali, l’epidemia di influenza spagnola e il Covid, per non parlare degli inimmaginabili progressi in tutti i campi dei quali è stata testimone. “La sua scomparsa – osserva sempre l’ex sindaco Spada - se da un lato mette tristezza, da un altro punto di vista conserva una certa dolcezza e tenerezza e ci ricorda che la nostra vita può essere molto lunga e ogni attimo della stessa è comunque importante. Da parte mia le più sincere condoglianze ai suoi familiari”.

Oggi alle 14.30 i figli Italo e Maria Teresa, la nuora Maria e i nipoti e i pronipoti oltre ai tanti conoscenti daranno l’ultimo saluto a Rina nella parrocchiale San Martino. Una curiosità: nella casa di riposo di Tirano dove era ospite Vittorina Nazzari vivono altre tre ultracentenarie: una che a giorni spegnerà 105 candeline e altre due entrambe a quota 103. Ennesima e lampante dimostrazione di come la longevità sia soprattutto… donna.