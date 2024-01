Morgan sale sul palco del Sociale. Omaggio ai grandi cantautori

Appuntamento da non perdere al Teatro Sociale di Sondrio il prossimo 2 marzo (ore 21). Sul palco salirà un personaggio e musicista con la “P” maiuscola. GSmile porta in Valtellina Morgan. Artista eclettico e poliedrico, la sua produzione abbraccia molti ambiti musicali: canzoni, colonne sonore cinematografiche e teatrali. E anche il suo concerto dal vivo, dai grandi cantautori italiani, alla musica classica, ai brani di sua composizione è un’esperienza di scoperta e di ritrovamento che attraversa la musica, la letteratura, l’arte nella sua accezione più ampia. Fedele al suo standard, in concerto Morgan segue l’estro del momento, libero di improvvisare monologhi, senza una scaletta precisa. Nelle sue mani la musica è una materia da plasmare, modellare, costruire, modificare in ogni momento. (Info Vivaticket.it, La Pianola di Sondrio, Il Mosaico di Tirano e Bozzarelli di Morbegno).