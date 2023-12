Morbegno, morto Dario Ciapponi: guidò la Drogheria dell’orologio con il fratello Primo

Morbegno, 31 dicembre 2023 – Con il fratello Primo, scomparso sette anni fa, è stato a lungo il volto della bottega Fratelli Ciapponi, storico negozio di alimentari in centro a Morbegno, tappa fissa per i buongustai in cerca dei sapori più autentici della Valtellina.

La città del Bitto rende omaggio a Dario Ciapponi, scomparso nella serata di ieri, sabato 30 dicembre, all’età di 92 anni. A dare la notizia sono stati i responsabili della bottega sui canali social della Fratelli Ciapponi. “Oggi si chiude un’era… Entrambi i fratelli Ciapponi non ci sono più – si legge sulla pagina Facebook del negozio con sede in piazza III Novembre – Anche il nostro Dario ci ha lasciati. Non dimenticheremo mai la tua giovialità ed il tuo incredibile umorismo! Ciao Darietto”.

L’ultimo saluto a Dario Ciapponi è in programma martedì 2 gennaio alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni

Il saluto dei morbegnesi

Numerose le manifestazioni di cordoglio giunte proprio attraverso la rete. “Se n’è andato un altro pezzo storico di Morbegno – scrive Maurizio su Facebook – Come non ricordarli, Dario e Primo, davanti al loro negozio”. Il ricordo di Dario è spesso associato a quello del fratello. “Quanti insegnamenti e suggerimenti mi hanno dato – annota Bepy – su come fare il formaggio oppure scegliere gli animali più adatti per raggiungere i pascoli migliori”.

Non manca chi sottolinea il ruolo giocato da Dario, con Primo, a mettere Morbegno sulla carta geografica del gusto italiano. “Resteranno per sempre per quello che sono riusciti a creare a Morbegno”, scrive Franca.

La storia del negozio

La bottega dei Fratelli Ciapponi, fondata nel 1883, è una festa per gli occhi e per il palato. Le sue vetrine cariche di meraviglie – in particolare le forme di Bitto, il prelibato formaggio stagionato, prodotto tipico della città che sorge sul corso del torrente omonimo – accolgono da decenni visitatori e gourmet.

L’antica insegna – che recita “drogheria granaglie formaggi cordami” – ha visto il susseguirsi di generazioni al timone del negozio, da quando Emilio e Paolo (quest’ultimo padre di Primo e Dario) la rilevarono dal proprietario per il quale avevano iniziato a lavorare. Nota come “drogheria dell’orologio”, per l’antico strumento che dominava piazza III Novembre, è la casa di innumervoli golosità valtellinesi: funghi, miele, marmellate, vini e, ovviamente, sua maestà il Bitto. Nel retrobottega è facile perdersi in decine di gallerie che ospitano a stagionare forme del gustoso formaggio.

Riconosciuta come negozio storico dalla Regione, nel 2021 è finita nella classifica dei 50 negozi di alimentari migliori al mondo elaborata dal Financial Times.